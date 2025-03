Grêmio ganhou um reforço que já estava na Arena

Mesmo que a semana esteja concentrada no Gre-Nal 446, que decidirá o Campeonato Gaúcho, o Grêmio ganhou reforço que já estava na Arena. Trata-se de Cuéllar, afastado do clássico 445, partida de ida da final, sábado passado (8), por lesão. O volante, porém, ainda é dúvida para o confronto com o coirmão, às 16h de domingo (16), no estádio Beira-Rio, já que deve ser reavaliado.

O colombiano havia sentido um problema muscular na coxa esquerda em um treino na semana passada e foi vetado tanto do Gre-Nal da Arena, no sábado (8), quanto do jogo contra o Athletic, na quarta-feira (12), em São João del-Rei, pela Copa do Brasil. Sem a viagem, a recuperação foi boa e o atleta já voltou aos treinos com bola no CT Luiz Carvalho.

Escalação depende de avaliação técnica

Conforme apurou o site GZH, Cuéllar está clinicamente recuperado e vem trabalhando com os demais atletas. A definição sobre a presença de Cuéllar na finalíssima, seja como titular ou ao menos no banco, depende da reavaliação se reagir bem às atividades desta sexta (14), deverá ser relacionado.

Sua presença desde o começo do Gre-Nal dependerá de uma avaliação técnica de Gustavo Quinteros. Pesa contra ele, porém, as boas atuações de Camilo, que vem sendo elogiado internamente. Porém, o colombiano tem a seu favor a experiência.

O que o Grêmio precisa

Para garantir o octacampeonato, o Grêmio terá que vencer o dérbi por três gols ou mais de diferença. Se igualar o placar de ida ou fizer dois gols de diferença, o Tricolor leva a partida para os pênaltis. A taça ficará no Beira-Rio em caso de vitória por um gol, empate ou êxito colorado. O clássico está marcado para as 16h (de Brasília) do domingo (16), na casa alvirrubra.

