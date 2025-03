Grêmio: os mistérios que Gustavo Quinteros levantou

O técnico do Grêmio não repetiu o time por uma série de motivos na partida contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, na noite de quarta-feira (12). Agora, para o Gre-Nal 446, que decidirá o título do Campeonato Gaúcho, os mistérios que Gustavo Quinteros levantou para o clássico com a escalação que levou a campo em São João del-Rei ganharam mais um componente, uma suposta lesão muscular de Braithwaite.

Começando pelo gol, o comandante tricolor alegou motivos técnicos para colocar Grando no lugar de Tiago Volpi.

– Grando está muito bem e merece jogar. Sempre é bom ter dois goleiros aptos a entrar em campo – comentou após a classificação para a terceira fase do torneio nacional.

Do meio para a frente, o retorno de Cristaldo e a entrada de Amuzu também foram técnicas, já que Monsalve e Kike Rodrigues estão em condições.

Quanto tempo para Braithwaite?

Na defesa, Quinteros levou a campo João Lucas e João Cândido nas laterais, além de promover o retorno do zagueiro Jemerson, que não jogou o dérbi de sábado (8) por estar suspenso. De acordo com o argentino João Pedro e Lucas Esteves, ambos titulares até então, sentiram problemas musculares. O treinador não entrou em detalhes sobre a gravidade das lesões nem quanto tempo que irão ficar parados.

O quadro se agravou com a saída de Braithwaite. O dinamarquês havia solicitado substituição pouco antes de marcar o gol de empate, aos 20 do primeiro tempo, apontando para a virilha esquerda. Na coletiva, Gustavo Quinteros falou que o centroavante sentiu problema no adutor da coxa.

– Esperamos que ele se recupere – resumiu.

Para garantir o octacampeonato, o Grêmio terá que vencer o Gre-Nal 446 por três gols ou mais de diferença. Se igualar o placar de ida ou fizer dois gols de diferença, o Tricolor leva a partida para os pênaltis. A taça ficará no Beira-Rio em caso de vitória por um gol, empate ou êxito colorado. O clássico está marcado para as 16h (de Brasília) do domingo (16), na casa alvirrubra.