imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Grêmio faz limpa no elenco em reformulação para 2026; veja saídas

Tricolor ainda pode ter mais atletas fora do grupo

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 22/01/2026
07:00
Jemerson com bola na vitória do Grêmio sobre o Santos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
imagem cameraJemerson rescindiu com o Grêmio nesta semana. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a rescisão de três jogadores na semana, o Grêmio segue com a limpa no elenco para 2026. Neste início de temporada, o Tricolor já chegou a 16 saídas.

Na terça-feira (20), o Imortal anunciou que o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Jemerson e o meio-campista Felipe Carballo anteciparam o fim dos vínculos, que iriam até o final do ano. O primeiro acertou com o RB Bragantino, enquanto a dupla ficou livre no mercado.

Até aqui, a gestão Odorico Roman fez movimentos de rescisões (8), empréstimos (8) e vendas (2), além de encerrar um transfer ban. O presidente assumiu o Grêmio no final do ano passado para substituir Alberto Guerra.

Das 16 saídas, apenas o goleiro Volpi e o atacante Alysson eram titulares. A maior parte da reformulação mirou atletas reservas ou sem espaço com a camisa gremista.

A lista ainda deve aumentar até o fechamento da janela de transferência, em 3 de março. Os meio-campistas Cuéllar e Edenilson e o atacante Aravena, por exemplo, ainda estão com o futuro em aberto.

Por outro lado, o Tricolor anunciou quatro reforços: o goleiro Weverton, o lateral-esquerdo Caio Paulista, o meia-atacante Tetê e o atacante Enamorado. A direção também renovou com o goleiro Gabriel Grando, os zagueiros Kannemann e Viery, o meio-campista Edenilson e o meia-atacante Roger.

Veja as saídas do Grêmio em 2026

Empréstimo

    1.
  1. Adriel, goleiro: AVS-POR
    2. 2.
  2. Jorge, goleiro: Ceará
    3. 3.
  3. João Lucas, lateral-direito: Remo
    4. 4.
  4. Camilo, volante: Chapecoense
    5. 5.
  5. Ronald, volante: Fortaleza
    6. 6.
  6. Arezo, atacante: Peñarol-URU
    7. 7.
  7. Cristian Olivera, atacante: Bahia
    8. 8.
  8. Jardiel, atacante: Novorizontino

Venda

    1.
  1. Alysson, atacante: Aston Villa-ING
    2. 2.
  2. Lucas Esteves, lateral-esquerdo: San Luís-MEX

Rescisão

    1.
  1. Tiago Volpi, goleiro: Bragantino (contrato rescindido)
    2. 2.
  2. Jemerson, zagueiro: sem clube (contrato rescindido)
    3. 3.
  3. Enzo: lateral-esquerdo: CSA (não renovou)
    4. 4.
  4. Alex Santana, volante: Corinthians (não renovou)
    5. 5.
  5. Felipe Carballo, volante: sem clube (contrato rescindido)
    6. 6.
  6. Mila, volante: Anápolis (contrato rescindido)

