Grêmio faz limpa no elenco em reformulação para 2026; veja saídas
Tricolor ainda pode ter mais atletas fora do grupo
- Matéria
- Mais Notícias
Com a rescisão de três jogadores na semana, o Grêmio segue com a limpa no elenco para 2026. Neste início de temporada, o Tricolor já chegou a 16 saídas.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Na terça-feira (20), o Imortal anunciou que o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Jemerson e o meio-campista Felipe Carballo anteciparam o fim dos vínculos, que iriam até o final do ano. O primeiro acertou com o RB Bragantino, enquanto a dupla ficou livre no mercado.
Até aqui, a gestão Odorico Roman fez movimentos de rescisões (8), empréstimos (8) e vendas (2), além de encerrar um transfer ban. O presidente assumiu o Grêmio no final do ano passado para substituir Alberto Guerra.
Das 16 saídas, apenas o goleiro Volpi e o atacante Alysson eram titulares. A maior parte da reformulação mirou atletas reservas ou sem espaço com a camisa gremista.
A lista ainda deve aumentar até o fechamento da janela de transferência, em 3 de março. Os meio-campistas Cuéllar e Edenilson e o atacante Aravena, por exemplo, ainda estão com o futuro em aberto.
➡️ Veja mais notícias do Grêmio
Por outro lado, o Tricolor anunciou quatro reforços: o goleiro Weverton, o lateral-esquerdo Caio Paulista, o meia-atacante Tetê e o atacante Enamorado. A direção também renovou com o goleiro Gabriel Grando, os zagueiros Kannemann e Viery, o meio-campista Edenilson e o meia-atacante Roger.
+Aposte no Grêmio no Campeonato Gaúcho!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja as saídas do Grêmio em 2026
Empréstimo
- Adriel, goleiro: AVS-POR
- Jorge, goleiro: Ceará
- João Lucas, lateral-direito: Remo
- Camilo, volante: Chapecoense
- Ronald, volante: Fortaleza
- Arezo, atacante: Peñarol-URU
- Cristian Olivera, atacante: Bahia
- Jardiel, atacante: Novorizontino
Venda
- Alysson, atacante: Aston Villa-ING
- Lucas Esteves, lateral-esquerdo: San Luís-MEX
Rescisão
- Tiago Volpi, goleiro: Bragantino (contrato rescindido)
- Jemerson, zagueiro: sem clube (contrato rescindido)
- Enzo: lateral-esquerdo: CSA (não renovou)
- Alex Santana, volante: Corinthians (não renovou)
- Felipe Carballo, volante: sem clube (contrato rescindido)
- Mila, volante: Anápolis (contrato rescindido)
- Matéria
- Mais Notícias