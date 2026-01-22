Com a rescisão de três jogadores na semana, o Grêmio segue com a limpa no elenco para 2026. Neste início de temporada, o Tricolor já chegou a 16 saídas.

Na terça-feira (20), o Imortal anunciou que o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Jemerson e o meio-campista Felipe Carballo anteciparam o fim dos vínculos, que iriam até o final do ano. O primeiro acertou com o RB Bragantino, enquanto a dupla ficou livre no mercado.

Até aqui, a gestão Odorico Roman fez movimentos de rescisões (8), empréstimos (8) e vendas (2), além de encerrar um transfer ban. O presidente assumiu o Grêmio no final do ano passado para substituir Alberto Guerra.

Das 16 saídas, apenas o goleiro Volpi e o atacante Alysson eram titulares. A maior parte da reformulação mirou atletas reservas ou sem espaço com a camisa gremista.

A lista ainda deve aumentar até o fechamento da janela de transferência, em 3 de março. Os meio-campistas Cuéllar e Edenilson e o atacante Aravena, por exemplo, ainda estão com o futuro em aberto.

Por outro lado, o Tricolor anunciou quatro reforços: o goleiro Weverton, o lateral-esquerdo Caio Paulista, o meia-atacante Tetê e o atacante Enamorado. A direção também renovou com o goleiro Gabriel Grando, os zagueiros Kannemann e Viery, o meio-campista Edenilson e o meia-atacante Roger.

Veja as saídas do Grêmio em 2026

Empréstimo

1 . Adriel, goleiro: AVS-POR 2 . Jorge, goleiro: Ceará 3 . João Lucas, lateral-direito: Remo 4 . Camilo, volante: Chapecoense 5 . Ronald, volante: Fortaleza 6 . Arezo, atacante: Peñarol-URU 7 . Cristian Olivera, atacante: Bahia 8 . Jardiel, atacante: Novorizontino

Venda

1 . Alysson, atacante: Aston Villa-ING 2 . Lucas Esteves, lateral-esquerdo: San Luís-MEX

Rescisão