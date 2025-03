Grêmio faz jogo-treino contra equipe da Série D

Em preparação para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (29), às 18h30min, na Arena do Grêmio, contra o Atlético-MG, o Grêmio realizará um jogo-treino com o Azuriz-PR, nesta quarta-feira (26), às 9h30min, no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A atividade será fechada à imprensa.

Adversário gremista, o time de Pato Branco/PR, que ficou na sétima colocação no Campeonato Paranaense, se prepara para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, no qual estreia contra outro gaúcho: o São Luiz, em Ijuí, no dia 12 ou 13 de abril. Na última sexta-feira (21), o Azuriz venceu os reservas do Juventude de virada, por 2 a 1, em jogo-treino no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Azuriz venceu reservas do Juventude em jogo-treino no Alfredo Jaconi. (Foto: Fernando Alves/EC Juventude)

Para o Grêmio, a atividade servirá para colocar em prática os conceitos trabalhados pela comissão técnica de Gustavo Quinteros desde a última quinta-feira (20), quando o elenco tricolor se reapresentou após a perda do título gaúcho para o Internacional. O período é considerado fundamental pelo treinador para que o plantel assimile bem seu modelo de jogo, e para que os vários reforços que chegaram durante o campeonato estadual se entrosem com os companheiros.

Grêmio contará com desfalques para o jogo-treino

Porém, tanto nos últimos treinamentos, quanto no jogo-treino, Quinteros não pode contar com alguns atletas importantes. São os casos de Villasanti, Aravena e Cristian Olivera, que servem as seleções de Paraguai, Chile e Uruguai, respectivamente, na Data Fifa; e Braithwaite, que se recupera de lesão muscular na coxa e foi liberado pela direção para realizar a primeira fase do tratamento na Europa.

O jogo-treino contra o Azuriz pode ajudar Quinteros a dirimir algumas dúvidas para a estreia no Brasileirão. Por exemplo, na lateral direita, em que João Pedro, João Lucas e Igor Serrote se alternaram nas últimas partidas, e na meia, na qual o mesmo aconteceu com Monsalve, Cristaldo e Edenílson.