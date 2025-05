Nos últimos dias, repercutiu uma declaração de Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico do Grêmio, sobre a necessidade que Mano Menezes tinha de ensinar questões básicas de jogo aos jogadores do elenco gremista. Neste domingo (25), após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador tricolor contemporizou a fala de Felipão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Felipão está acostumado a treinar Chelsea, Portugal, só coisa lá em cima, então ele tinha esquecido um pouco como era aqui. É o papel do treinador se colocar ao lado dos jogadores. Existem momentos em que se passa ideia que você não sabe fazer mais nada, são os momentos difíceis. Os jogadores sabem. Tento recuperar essa condição neles mostrando que eles mesmos fizeram em outros momentos, então tem capacidade para fazer — disse Mano.

Felipão é Coordenador Técnico do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

'Já vi muitos jogadores qualificados errarem passe de cinco metros', diz Mano

Após a eliminação na Copa do Brasil, na última terça-feira (20), para o CSA, em plena Arena do Grêmio, os jogadores do Tricolor Gaúcho foram muito cobrados pela torcida. Os atletas foram recebidos de forma hostil, em frente ao CT Luiz Carvalho, antes do treinamento de sábado (24), e manifestações como 'time vagabundo' foram vistas no jogo contra o Bahia.

continua após a publicidade

— Já vi muitos jogadores extremamente qualificados não conseguir acertar um passe de cinco metros em determinados momentos que os times atravessam, e parece que ninguém serve. Não é verdade. Garanto ao torcedor do Grêmio que não é verdade, e que vamos passar por esse momento, e que logo ali na frente, jogadores que hoje se discutem, não serão discutidos, porque vão retomar o rendimento normal que eles têm capacidade de ter — afirmou.

A vitória sobre o Bahia dá um alívio para o Grêmio, que sai da zona de rebaixamento e pula para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. O Tricolor Gaúcho volta a campo na quinta-feira (29), às 19h, contra o Sportivo Luqueño-PAR, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.