A Arena do Grêmio abriu, na manhã de segunda-feira (26), a venda de ingressos para o jogo do Tricolor Gaúcho contra o Sportivo Luqueño-PAR, na próxima quinta-feira (29), às 19h. A partida é válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br. Há ingressos promocionais para os setores Arquibancada Norte, Gramado Sul, Superior Norte e Superior Sul.

Veja o preço dos ingressos para Grêmio x Sportivo Luqueño

Arquibancada Norte: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada) Superior Norte: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Superior Sul: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Superior Leste: R$ 120 / R$ 60 (meia-entrada) Superior Oeste: R$ 140 / R$ 70 (meia-entrada) Gramado Sul: R$ 110 / R$ 55 (meia-entrada) Gramado Leste: R$ 170 / R$ 85 (meia-entrada) Gramado Oeste: R$ 190 / R$ 95 (meia-entrada) Cadeira Gold: R$ 250 / R$ 125 (meia-entrada)

O que vale o jogo entre Grêmio e Sportivo Luqueño-PAR

Na vice-liderança do Grupo D, com nove pontos em cinco jogos, o Grêmio precisa vencer e torcer por um tropeço do Godoy Cruz, que recebe o Atlético Grau, também na quinta-feira (29), às 19h, para terminar na liderança e, assim, se classificar diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Se a equipe argentina perder, uma vitória simples já serve para o Tricolor Gaúcho. Se empatar, o Imortal precisa triunfar por dois ou mais gols de diferença. O segundo colocado da chave disputará playoff contra um tereceiro colocado da fase de grupos da Libertadores.