Ex-jogador do Grêmio foi comprado pelo Bahia em 2023 (Foto: Walmir Cirne/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 11:45 • Porto Alegre (RS)

Grêmio e Bahia entram em campo na tarde de sábado (17), às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro do Tricolor com um jogador controverso: Thaciano.

O jogador não era unanimidade entre os torcedores, mas chamava atenção de Renato Portaluppi por ser polivalente. Mais do que um mentor, o técnico passou a ser um amigo para o meio-campista. Em março de 2023, Portaluppi fez um post nas redes sociais, lamentando a saída do jogador.

Renato e Thaciano juntos pelo Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Neste sábado (17), os amigos se reencontram, porém em lados opostos do campo. Essa não será a primeira vez, todavia. Desde a saída de Thaciano, os times já se enfrentaram em três oportunidades e Renato leva a melhor: duas vitórias do Grêmio e uma do Bahia.

Grêmio e Bahia entram em campo a partir das 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Esquadrão venceu o Tricolor por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.