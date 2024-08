Com gol heróico de Éverton Ribeiro, Bahia vence o Vitória no Brasileirão

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 18:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Bahia e Vitória se enfrentaram neste domingo (11), pela 22ª rodada do Brasileirão. Mesmo machucado, Éverton Ribeiro abriu o placar, ainda no primeiro tempo, e Luciano Jubá, na segunda etapa, definiu o jogo.

Em um jogo equilibrado, as individualidades do Bahia resolveram. Além de Éverton Ribeiro, que abriu o placar e deixou o campo machucado, Marcos Felipe fechou o gol e impediu as chances do Vitória. No fim Luciano Juba, após grande jogada, definiu o placar. 2 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Vitória

22ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Fonte Nova;

📺 Onde assistir: Premiere;

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Luan Santos, Willian Oliveira e Ricardo Ryller; Jean Mota, Osvaldo e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.