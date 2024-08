Renato Gaúcho cobra expulsão de Paulo Henrique Ganso: ‘Único erro do árbitro’

Renato Gaúcho em vitória do Grêmio contra o Fluminense pela Libertadores (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 11:28 • Rio de Janeiro

O Grêmio venceu o Fluminense de virada na última terça-feira (13) pela primeira rodada das oitavas de final da Libertadores. Mesmo com a vitória, Renato Gaúcho destacou um possível erro de arbitragem no confronto. Após a partida, o técnico declarou que Paulo Henrique Ganso deveria ter sido expulso em confusão que originou o cartão vermelho para Rodrigo Ely.

➡️Grêmio terá desfalque de titular para partida de volta da Libertadores contra o Fluminense

O lance foi marcado por um conflito entre os dois atletas. Na ocasião, o camisa 10 do Fluminense escorou o braço por cima de Rodrigo Ely, que retrucou o gesto com um soco no estomago de Ganso. Com o auxílio do VAR, o árbitro Dario Herrera, da Argentina, optou por penalizar apenas o zagueiro do tricolor gaúcho aos 38 minutos do segundo tempo.

– Eu gosto muito desse árbitro. No meu entender, foi muito bem. O único erro dele foi não ter expulsado o Ganso. O Rodrigo, se mereceu ser expulso, o Ganso fez a mesma coisa que ele. Se tivesse que expulsar, teria que ser os dois. O único erro dele (árbitro) na partida – contestou Renato Gaúcho.

Mesmo com um jogador a menos, o Grêmio conseguiu confirmar a vitória por 2 a 1, no Estádio Couto Pereira. Com o resultado, a equipe de Renato Gaúcho construiu uma vantagem mínima para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O tricolor gaúcho joga pelo empate para garantir a classificação. O confronto decisivo contra o Fluminense acontece na próxima terça-feira (20), às 19h, no Maracanã.