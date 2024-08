Próximo a retornar à Arena, Grêmio terá 5ª ‘casa’ no ano contra o Bahia

Reinaldo jogador do Grêmio comemora seu gol durante partida contra o Fluminense no Estádio Couto Pereira pelo Copa Libertadores 2024 (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 17:18 • Rio de Janeiro

Falta pouco para o Grêmio retornar para a sua casa. Antes disso, entretanto, teve que optar por outro estádio para encarar o Bahia, na tarde de sábado (17). Dessa vez, o jogo acontecerá no Alfredo Jaconi, estádio do Juventude.

Esse já é o 5º estádio diferente que o Grêmio joga como mandante após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e, por consequência, a Arena. Desde então, o Tricolor já atuou no Couto Pereira, em Curitiba, no Kleber Andrade, em Cariacica, no Centenário, em Caxias do Sul e na Arena Condá, em Chapecó. Agora, o time retorna para a Serra Gaúcha, porém no Alfredo Jaconi.

A expectativa de retorno para a Arena é na rodada seguinte, como mandante. A ideia é voltar para a casa dia 1º de setembro, quando encara o Atlético-MG. Havia a possibilidade de antecipar a data para que fosse contra o Bahia, o que não aconteceu.

Com isso, Grêmio e Bahia se enfrentam no Alfredo Jaconi. Apesar de não ter jogado neste estádio, o Tricolor e a sua torcida conhece bem Caxias do Sul, já que utilizou o Centenário, do Caxias. A bola rola no sábado, a partir das 16h, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.