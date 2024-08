Jogadora se reapresentou ao Grêmio, após vice-campeonato das Olimpíadas (Foto: Marlon Costa/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 20:44 • Porto Alegre (RS)

Uma das jogadoras da Seleção Brasileira de maior destaque joga no Grêmio. A goleira Lorena, responsável por grandes defesas nas Olimpíadas, foi homenageada pelo Tricolor na tarde desta quinta-feira (15).

No Hotel do Grêmio, em Porto Alegre, o presidente Alberto Guerra e a diretora do Departamento de Futebol Feminino, Marianita Nascimento, entregaram um quadro personalizado com uma camisa em homenagem ao feito, além de girassóis, que remetem às Olimpíadas.

A história de Lorena nas Olimpíadas começa antes mesmo da convocação. Na última temporada, a goleira estava cotada para ser titular na Copa do Mundo, mas sofreu uma lesão que acabou a deixando de fora. Em 2024, entretanto, foi o destaque na meta, ganhando uma medalha na modalidade após 16 anos.

- Foi um momento difícil voltar de uma lesão. Foi difícil perder uma Copa que seria a primeira da minha carreira. Eu falo nas primeiras entrevistas depois das Olimpíadas que essa medalha tem um significado de superação porque eu tive que superar.

A goleira ainda destacou a importância da visibilidade para o futebol feminino. A transmissão da final obteve uma das maiores audiências da competição e isso, para Lorena, significou muito.

- Mais feliz ainda em saber que várias pessoas que não assistiam ao futebol feminino pararam para assistir e se inspiraram vendo a Seleção Brasileira jogar. Isso não tem preço. Feliz de ter contribuído com a modalidade - disse a goleira.

Após a grande atuação nas Olimpíadas, Lorena recebeu proposta de 500 mil euros para deixar o Grêmio, segundo a Rádio Imortal. Caso o negócio for concretizado, essa seria a maior venda da história do futebol feminino. A goleira, entretanto, disse que seu contrato vai até 2025 e que esse assunto está com a diretoria.

- Eu tenho contrato com o Grêmio até 2025. Claro que eu entendo o meu momento hoje perante o mercado, mas isso é uma conversa que está com a diretoria do Grêmio. Eu permaneço no Tricolor até 2025. No futuro, eu acho que a gente vai conversar.

Após as Olimpíadas, Lorena se reapresentou no Grêmio. Depois de um período de parada, o time volta a campo no sábado (17), quando enfrenta o Real Brasília, no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, a partir das 17h. O jogo vale a classificação para a próxima fase do Brasileirão Feminino A1.

Lorena ganhou a medalha de prata das Olimpíadas, pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Vieira/AGIF)