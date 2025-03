Grêmio deverá ter até oito mudanças em relação ao Gre-Nal 444

O Grêmio terá até oito mudanças em relação ao Gre-Nal 444. É que na reta final da primeira fase do Campeonato Gaúcho o Tricolor Gaúcho confirmou a contratação de pelo menos cinco reforços. Ao mesmo tempo em que lesões e uma suspensão podem transformar o retrato do tique e Gustavo Quinteros. Ou seja, passados 30 dias do confronto mais recente, entre idas e vindas, lesões, suspensões e mistério, o Gre-Nal terá novos candidatos a fazer história pelo lado azul.

Em tese, apenas uma das oito alterações ainda não está definida. É a que envolve os meias Cristaldo e Monsalve e o atacante Francis Amuzu. Se o argentino permanecer na equipe, as mudanças serão sete. Caso entre o colombiano ou o belga, as trocas serão oito.

Apenas três nomes seguem confirmados

De resto, só permanecem como titulares o lateral-direito João Pedro, o volante Villasanti e o dinamarquês Braithwaite. No clássico da primeira fase, o Grêmio entrou em campo com Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Viery; Dodi, Villasanti, Pavon e Cristaldo; Aravena e Braithwaite.

O goleiro Grando, o zagueiro Viery, improvisado de lateral, e o volante Dodi são os únicos que deixaram o time por escolha técnica. Pavon, Aravena e, na sexta (28), Rodrigo Ely sofreram lesões. Já Jemerson foi expulso na partida de volta contra o Juventude, ao levar dois cartões amarelos em apenas cinco minutos.

O time que deverá ir a campo no Gre-Nal 445, às 17h45min (de Brasília) do sábado (8), na Arena, será: Tiago Volpi, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti e Monsalve; Cristian Olveira, Braithwaite e Amuzu.

