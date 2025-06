O Grêmio deve ter um desfalque importante na retomada do Campeonato Brasileiro, em que enfrentará o Cruzeiro, no dia 13 de julho, domingo, às 20h30min, no Mineirão, em partida válida pela 13ª rodada. Por conta da tradicional cláusula no contrato de empréstimo, o lateral esquerdo Marlon, que pertence à Raposa, só poderá jogar mediante ao pagamento de multa por parte do Tricolor Gaúcho.

Até por não viver sua melhor fase financeira, e por não se tratar de confronto decisivo, a tendência é que o Grêmio não pague a multa. Com isso, Lucas Esteves substituirá Marlon e será o titular na lateral esquerda gremista diante do Cruzeiro.

Marlon chegou ao Grêmio em abril deste ano, na janela de transferências após os campeonatos estaduais. O vínculo do lateral esquerdo com o Cruzeiro é válido até o final de 2026 — ele está emprestado para o Tricolor Gaúcho, com opção de compra, até o final da atual temporada.

Marlon com a bola no empate entre Grêmio e Corinthians. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Marlon ganhou rapidamente a posição de Lucas Esteves

Identificado com o Grêmio, clube do qual é torcedor desde a infância, Marlon se consolidou rapidamente como titular. Porém, ele não pôde atuar na fase de grupos da Copa Sul-Americana pelo Imortal, por já ter disputado a mesma etapa da competição continental pelo Cruzeiro.

Substituto de Marlon nessas partidas, Lucas Esteves foi contratado pelo Grêmio, do Vitória, no início deste ano. Com atuações discretas, ele foi criticado principalmente após a entrada na reta final do empate em 0 a 0 com o CSA, no dia 20 de maio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, que culminou na eliminação gremista na terceira fase da Copa do Brasil.

