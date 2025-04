O Grêmio apresentou, no início da tarde desta segunda-feira (14), o lateral esquerdo Marlon. O jogador de 27 anos, que chega por empréstimo do Cruzeiro, até o final de 2025, afirmou estar realizando um sonho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Estou muito feliz. As pessoas próximas a mim sabem que estou realizando um sonho hoje. Como torcedor do clube, acompanhei muito por fora, e hoje poder representar o clube que torço, é um dia muito especial, trabalhei muito por esse momento. Já tentei em outras oportunidades. Estivemos muito próximos outras vezes, e as coisas não se concretizaram — lembrou.

Marlon lembrou da primeira vez que foi ao Olímpico

Mais adiante, na entrevista coletiva de apresentação, Marlon falou sobre sua ligação com o Grêmio. Que permaneceu intacta mesmo que o lateral esquerdo tenha passado pelas categorias de base do Internacional e do Juventude.

continua após a publicidade

— Meu falecido avô era gremista, de Passo Fundo/RS. Tenho família lá e em Tapejara/RS também. Eu nasci em Cascavel/PR, onde se torce para o Grêmio ou para o rival. O primeiro jogo profissional que assisti no estádio foi Grêmio e Figueirense, no Olímpico, em 2008. Pude ver a Geral, a avalanche. Foi uma coisa que me cativou muito, porque era guri ainda, e tinha acabado de chegar em Porto Alegre. E dali em diante sempre acompanhei o clube, torci pelo clube — contou.

Grêmio e Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro de 2008, foi o primeiro jogo a que Marlon assistiu no estádio. (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

Marlon ainda colocou o time de 2017 do Grêmio, campeão da Libertadores, como aquele que mais o marcou. Segundo o lateral esquerdo, era uma equipe que "jogava por música", e que por pouco não conquistou o Mundial de Clubes — ele riu ao lembrar de um possível pênalti, de Sergio Ramos em Ramiro, não marcado na final contra o Real Madrid.