Nesta quinta-feira (10), penúltimo dia da janela de transferências doméstica, o Grêmio acertou a contratação por empréstimo do lateral esquerdo Marlon, do Cruzeiro. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia.

O vínculo do lateral esquerdo de 27 anos com o Grêmio será válido até o final desta temporada. O Tricolor Gaúcho tem opção de compra no negócio.

Um dos melhores de sua posição no Campeonato Brasileiro de 2023, Marlon não conseguiu manter o rendimento e deixou de ser titular incontestável do Cruzeiro. Nesta temporada, atuou em sete partidas, quatro delas como titular. Ao todo, foram exatos 100 jogos pela Raposa, com quatro gols e sete assistências.

Lucas Esteves é o único lateral esquerdo à disposição de Gustavo Quinteros no Grêmio

Marlon é um desejo antigo do Grêmio, que sondou sua contratação pela primeira vez no início de 2024. Porém, àquela altura, o Tricolor Gaúcho optou pela manutenção de Reinaldo como titular, e contratou Mayk, do Guarani, como alternativa.

Lucas Esteves tenta cruzamento na vitória do Grêmio sobre o Atlético Grau. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Como Reinaldo não renovou para 2025, o Grêmio foi ao mercado e contratou Lucas Esteves, do Vitória, e Luan Cândido, por empréstimo do RB Bragantino. Porém, com problemas físicos, o segundo jogou somente duas vezes pelo Tricolor Gaúcho até agora. Zagueiro oriundo das categorias de base, Viery tem sido improvisado diversas vezes no setor pelo técnico Gustavo Quinteros.