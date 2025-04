Grêmio deve contar com retorno de quatro titulares contra o Ceará

Na estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana, com vitória por 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño, na última quarta-feira (2), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o técnico Gustavo Quinteros promoveu quatro alterações em comparação com o triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29), na Arena do Grêmio, na abertura do Campeonato Brasileiro. Igor Serrote, Camilo, Edenílson e Cristian Olivera deixaram o time para os ingressos de João Pedro, Dodi, Cristaldo e Pavón.

No segundo tempo, Camilo, Edenílson e Cristian Olivera entraram. Os dois últimos ajudaram a melhorar a equipe, e participaram diretamente do gol da vitória, marcado por Braithwaite, outro jogador oriundo do banco de reservas.

Na entrevista coletiva após o jogo, Quinteros admitiu que as mudanças foram motivadas pelo desgaste. Mais do que isso, o treinador adiantou que os quatro jogadores devem começar a partida contra o Ceará, no próximo sábado (5), às 18h30min, no Castelão, em Fortaleza/CE, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— Seguramente, quatro jogadores que não iniciaram hoje vão iniciar no próximo sábado contra o Ceará. Miramos muito o esforço, GPS, viagem, jogo de hoje que seria complicada pelas bolas longas. Jogadores que correram muito contra o Mineiro, jogaram menos minutos hoje — justificou Quinteros.

Braithwaite é dúvida para o jogo contra o Ceará

A grande questão que se impõe é se a escalação será a mesma da estreia no Campeonato Brasileiro, ou se outros jogadores, que começaram as duas últimas partidas, serão preservados. No comando do ataque, Braithwaite é dúvida por conta de desconforto no tornozelo causado por entorse no final do jogo no Paraguai.