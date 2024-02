O Novo Hamburgo foi dominado pelo Grêmio no primeiro tempo, mas o Imortal pecou nas finalizações e não conseguiu abrir o placar nos primeiros 45 minutos da partida. A equipe de Renato Gaúcho não tirou o pé do acelerador e construiu a vitória no começo do segundo tempo, com gols de André e JP Galvão. Sem resposta, o Novo Hamburgo não conseguiu ameaçar o goleiro Marchesín, e o Imortal não teve problemas para segurar o resultado em casa.