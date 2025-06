Novamente, Matías Arezo, centroavante do Grêmio, foi aos microfones da imprensa uruguaia para falar sobre um possível retorno ao Peñarol, clube onde se destacou em 2023. Desta vez, em entrevista exclusiva à Rádio El Espectador, de Montevidéu, o atacante de 22 anos disse que Ignacio Ruglio, presidente carbonero, tem consciência do que precisa fazer para tirá-lo do Tricolor Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Nacho sabe desde o ano passado o esforço que tem que fazer para me levar e, pelo menos o que ele me transmite, é que estão dispostos a negociar com o Grêmio. Temos uma boa relação com o Nacho, desde o tempo em que estive lá, e podemos nos dizer as coisas como são. Que no final, obviamente, depende do Grêmio, depende do que eles também queiram — comentou Arezo, que está de férias em Punta Cana, na República Dominicana.

Essa é a terceira entrevista que Arezo concede à imprensa uruguaia para tratar do assunto. Após a última delas, em maio, para o El País, o centroavante pediu desculpa à torcida do Grêmio, e argumentou que sua fala, em que dizia ter feito o máximo de esforço para retornar ao Peñarol no início deste ano, foi tirada de contexto.

continua após a publicidade

Arezo é terceira opção no ataque do Grêmio

Reserva de Braithwaite no Grêmio, Arezo perdeu ainda mais espaço após desperdiçar pênalti e ter atuação apagada na vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, no dia 29 de maio, pela Copa Sul-Americana. Nos dois jogos seguintes, contra Juventude e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, André Henrique entrou, no segundo tempo, no lugar do dinamarquês — o uruguaio sequer foi utilizado.

Arezo perdeu pênalti contra o Sportivo Luqueño. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O desejo de Arezo de retornar ao Peñarol também visa à disputa da Copa do Mundo de 2026. O centroavante sabe que, para receber oportunidade com Marcelo Bielsa na Seleção Uruguaia, precisa de sequência de jogos, o que não tem acontecido no Grêmio.