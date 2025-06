Vai voltar? Entenda a situação de Carballo no Grêmio

Uma das importantes decisões que a direção do Grêmio precisa tomar na virada para o segundo semestre envolve Felipe Carballo. O volante uruguaio, de 28 anos, cujo vínculo com o Tricolor Gaúcho é válido até o final de 2026, está emprestado para o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, até o próximo dia 30 de junho.

Carballo foi emprestado para a equipe norte-americana em agosto de 2024. Desde então, disputou 24 jogos, sendo 16 como titular, marcou dois gols e deu uma assistência. Entretanto, o New York Red Bulls não manifestou intenção de exercer o direito de compra do volante uruguaio.

Com isso, o futuro de Carballo está indefinido. Como pertence ao Grêmio, o volante deve se apresentar no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, no dia 1º de julho — caso não haja novidade até lá. Porém, não há garantia de que o uruguaio será aproveitado por Mano Menezes.

Três aspectos pesam contra o retorno de Carballo ao Grêmio

Alguns aspectos pesam contra a continuidade de Carballo no Grêmio. Por exemplo, a quantidade de volantes e estrangeiros no elenco. Com a contratação de Alex Santana, o Tricolor Gaúcho conta com sete jogadores da posição no plantel. Quanto aos gringos, são 11, sendo que apenas nove podem constar na súmula em cada partida do Campeonato Brasileiro.

Outro ponto é a necessidade do Grêmio de fazer caixa. O Tricolor Gaúcho conta com a venda de atletas para diminuir o déficit financeiro, que foi de R$ 8 milhões no primeiro trimestre deste ano. Carballo é visto como um dos ativos do clube.