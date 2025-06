Direção do Grêmio se posiciona sobre Arezo

Nova entrevista de Matías Arezo à imprensa uruguaia, na última quarta-feira (18), em que o centroavante voltou a falar sobre a possibilidade de retornar ao Peñarol, agitou os bastidores do Grêmio. Na sexta-feira (20), dirigentes gremista vieram a público e se manifestaram sobre o tema.

Na entrevista exclusiva à Rádio El Espectador, de Montevidéu, Arezo revelou que mantém conversas com Ignacio Ruglio, presidente do Peñarol, e que o mandatário carbonero sabe exatamente o que precisa para contratá-lo. O centroavante também manifestou o desejo de jogar com mais frequência, de olho na convocação da Seleção Uruguaia para a Copa do Mundo de 2026.

Guto Peixoto elogia Arezo, mas frisa que nenhum jogador é inegociável

Em entrevista à Rádio Gre-Nal, Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, colocou panos quentes ao ver com naturalidade a vontade do jogador de estar mais em campo. O dirigente gremista também rasgou elogios à qualidade técnica e ao comprometimento de Arezo.

— É um bom jogador, isso é indiscutível. E é um bom atleta também. Bom de treino, bom de grupo, é focado. Ele quer jogar, a questão essa. Isso é bom. E ele vai ter as oportunidades dele — garantiu Guto.

Ao mesmo tempo, o diretor de futebol do Grêmio afirmou que nenhum jogador é inegociável. Se a proposta do Peñarol for boa o bastante para repor a saída de Arezo com um atleta de mesmo nível, e ainda sobrar dinheiro para o clube, a negociação será concretizada.