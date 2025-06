Centroavantes com passagem pelo Grêmio, Lucas Barrios e Luis Suárez se encontraram durante a Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. O Borussia Dortmund, clube onde o paraguaio é idolo, se preparou para enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, neste sábado (21), no centro de treinamento do Inter Miami, equipe do uruguaio.

Na sexta-feira (20), Barrios e Suárez trocaram camisetas de Borussia Dortmund e Inter Miami. Nas redes sociais, com fotos do encontro, os aurinegros agradeceram à receptividade do time da Flórida, e realizaram publicação conjunta com o Grêmio, que viralizou.

Publicação conjunta entre Borussia Dortmund e Grêmio. (Foto: Reprodução/Instagram)

Relembre as passagens de Barrios e Suárez pelo Grêmio

Barrios jogou no Grêmio em 2017, ano em que o Imortal conquistou o Tri da Libertadores. O paraguaio disputou 45 jogos pelo Tricolor Gaúcho, e marcou 18 gols — o principal deles, o da classificação para a semifinal da competição continental, com a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Já Suárez teve passagem mágica pelo Grêmio em 2023. Em 54 jogos, o centroavante uruguaio marcou 29 gols e distribuiu 17 assistências. Ele foi decisivo para que o Tricolor Gaúcho chegasse ao vice-campeonato brasileiro, e foi eleito o melhor jogador da competição.