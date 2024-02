Apesar da vitória do Grêmio sobre o Avenida, a quarta seguida do time, Renato Portaluppi demonstrou bastante irritação, não com os seus jogadores, mas sim com a FGF (Federação Gaúcha de Futebol). O treinador reclamou da estrutura do estádio dos Eucaliptos e cobrou os gestores do Campeonato Gaúcho.