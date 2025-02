Grêmio terá as estreias de Lucas Esteves e Cristian Oliveira

Ao contrário do que vinha sendo projetado, o Grêmio entrará em campo com apenas dois dos quatro reforços que ainda não jogaram e foram levados a Boa Vista. Assim, na partida contra o São Raimundo, pela primeira fase da Copa do Brasil, às 19h30min (de Brasília), o técnico Gustavo Quinteros promoverá as estreias de Lucas Esteves e de Cristian Oliveira.

O primeiro assumirá a titularidade da lateral esquerda, posição que irá disputar com Luan Cândido, que permaneceu em Porto Alegre para reforçar a preparação física. Já o atacante assume a ponta na briga pela posição. Jogador da seleção uruguaia, Quique Oliveira deixou o belga Francis Amuzu no banco, ao lado do zagueiro Wagner Leonardo.

Assim, o Grêmio que vai a campo contra o Mundão com Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Aravena e Cristaldo; Cristian Olivera e Braithwaite.

Já a equipe de Chiquinho Viana atuará com Carlos Henrique; Guigi, Vera Cruz, Bazilio e Klebinho; Ygor, Belão, Railson e Felipe; Guilherme e Luã.

Novidade no regulamento

O Grêmio terá que estar atento a uma mudança no regulamento da Copa do Brasil deste ano. Ao contrário dos anos anteriores, na etapa inicial não há mais a vantagem do empate para a equipe mais bem ranqueada.

Sendo assim, em caso de o confronto com o Mundão terminar com placar em igualdade, uma disputa nos pênaltis definirá o classificado à segunda fase. Passando, o Tricolor Gaúcho deverá enfrentar o vencedor de Barcelona de Ilhéus-BA x Athletic-MG na próxima etapa.

Como já aconteceu nos últimos anos, a primeira fase da Copa do Brasil não contará com arbitragem de vídeo. A tecnologia passará a ser utilizada somente a partir da terceira fase, quando os clubes que estão na Libertadores serão incluídos na competição.