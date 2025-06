A Conmebol divulgou, na tarde desta terça-feira (3), as datas e horários dos jogos dos playoffs da Copa Sul-Americana. Com isso, o Grêmio já sabe quando enfrentará o Alianza Lima-PER.

O jogo de ida será no dia 16 de julho, quarta-feira, às 19h30min no horário local — 21h30min em Brasília —, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. A partida de volta será exatamente uma semana depois, no dia 23 de julho, quarta-feira, às 21h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Entre esses dois confrontos pela Copa Sul-Americana, o Grêmio enfrenta o Vasco da Gama, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ, deve acontecer no dia 19 ou 20 de julho. Por conta da participação no playoff da competição continental, o Tricolor Gaúcho terá adiadas suas partidas contra Fortaleza, pela 14ª, e Botafogo, pela 16ª rodada, ambas na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Quem passar enfrenta a Universidad Católica-EQU nas oitavas de final

Ao ficar na vice-liderança do Grupo D, com 12 pontos, o Grêmio encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana como melhor segundo colocado. Por isso, enfrenta o Alianza Lima-PER, pior terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores, no playoff. Quem avançar enfrenta a Universidad Católica-EQU nas oitavas de final, com o jogo de volta no Equador.