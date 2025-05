Com gol de Riquelme, meia-atacante oriundo das categorias de base, o Grêmio venceu o Sportivo Luqueño-PAR, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Porém, foi uma vitória constrangedora. O Tricolor Gaúcho perdeu pênalti, e terminou com dois jogadores a mais diante da frágil equipe paraguaia.

De quebra, o Grêmio encerra na segunda colocação do Grupo D, e vai disputar a repescagem da Copa Sul-Americana contra o Alianza Lima-PER. Se tivesse vencido por três gols de diferença, o Tricolor Gaúcho iria direto para as oitavas de final, já que o líder, Godoy Cruz-ARG, empatou em 2 a 2 com o Atlético Grau-PER.

Como foi o jogo

O Grêmio teve oportunidade de sair na frente já cedo no jogo. Aos nove minutos, Camilo abriu para Lucas Esteves na ponta esquerda. O lateral bateu cruzado, pela linha de fundo. Em disputa por espaço na segunda trave, Arezo foi agarrado. Chamado pelo VAR, o árbitro assinalou o pênalti. O próprio centroavante uruguaio bateu, no canto esquerdo, mas Mongelos, terceiro goleiro do Sportivo Luqueño, em sua segunda partida como profissional, defendeu.

O Grêmio seguiu em cima, com os paraguaios se defendendo em um 5-4-1, mas dando espaços para o Tricolor Gaúcho. Aos 19, Aravena cruzou na segunda trave, Nathan cabeceou, e Mongelos defendeu. Aos 27, após cobrança de escanteio vinda da esquerda, Gustavo Martins testou com perigo, perto da trave direita. Aos 34, Nathan deu meia-lua pela direita e cruzou para trás. Aravena, de primeira, mandou sobre o gol.

A partir dos 36, o Grêmio ficou com um jogador a mais. Após tentar matar contra-ataque do Sportivo Luqueño, Nathan foi chutado por Vera, que recebeu cartão vermelhor direto. Com o adversário no 5-4-0, a pressão gremista se intensificou. Aos 43, Pavón cobrou falta à direita do gol. Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47, Lucas Esteves acertou lindo sem pulo de fora da área, e Mongelos mandou pela linha de fundo. Após a cobrança de escanteio curto, e cruzamento de Nathan, novamente Gustavo Martins levou perigo de cabeça — o goleiro paraguaio defendeu mais uma.

Já na volta para o segundo tempo, Mano tornou o Grêmio ainda mais ofensivo com a entrada do atacante André Henrique no lugar do zagueiro Viery. Gustavo Martins passou para a zaga, e Pavón para a lateral direita. André tentou, de cabeça, em duas oportunidades, aos 9 e aos 11 minutos. Na primeira, Mongelos encaixou. Na segunda, espalmou, e fez nova defesa no rebote, em chute cruzado de Pavón.

O Grêmio tinha dificuldade para construir e concluir as jogadas. Até que, aos 29, Pavón cruzou rasteiro. O jovem Riquelme, de 18 anos, que só foi relacionado para a partida após indisposição de Luan Cândido e Amuzu, concluiu bonito, chapado, no canto esquerdo, para abrir o placar.

Gabriel Grando fez sua primeira defesa no jogo aos 36 da segunda etapa, em chute de fora da área de Comas. Mas foi só. Aos 39, Fernando Benítez agrediu Ronald e foi expulso. Com isso, o Grêmio teve dois jogadores a mais nos últimos minutos.

Nos acréscimos, o Grêmio acumulou chances para marcar o segundo gol. Aos 46, Cristian Olivera, sozinho, isolou. Um minuto depois, Cristaldo trouxe para dentro e chutou rasteiro no canto. Mongelos fez mais uma grande defesa.

O que vem por aí

Melhor segundo colocado da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Grêmio enfrentará o Alianza Lima-PER, pior terceiro colocado da Libertadores, nos playoffs. Os jogos serão marcados para as semanas dos dias 16 e 23 de julho. Antes disso, o Tricolor Gaúcho volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (1º), o Imortal encara o Juventude, em confronto gaúcho pela 11ª rodada, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 SPORTIVO LUQUEÑO-PAR

COPA SUL-AMERICANA - 6ª RODADA DA FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: 29 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Riquelme, aos 29' do 2º T (G)

🟨 Cartões amarelos: Nathan (G)

🟥 Cartões vermelhos: Vera e Fernando Benítez (S)

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 5.366

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Gabriel Grando; Gustavo Martins, Jemerson, Viery (André Henrique) e Lucas Esteves; Camilo (Cristaldo) e Ronald; Pavón, Nathan (Cristian Olivera) e Aravena (Riquelme); Arezo (Jardiel).

SPORTIVO LUQUEÑO-PAR (Técnico: Julio César Cáceres)

Mongelos; Ocampos, Marchio, Villalba, Paredes e Alborno (Torres); Pereira (Comas), Fernando Benítez, Ángel Benítez (Maldonado) e Vera; Pasadore.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: José Caberto (CHI)

🚩 Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Carlos Venegas (CHI)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)