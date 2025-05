Não era o que o Grêmio queria. A vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, na noite desta quinta-feira (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, não foi suficiente para o Tricolor Gaúcho garantir a liderança do Grupo D e, assim, se classificar diretamente para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ainda assim, a ida para o playoff, em que enfrentará o Alianza Lima-PER, renderá quantia milionária aos cofres do Imortal.

Na edição de 2025 da Sul-Americana, conforme a premiação estipulada pela Conmebol, as equipes recebem US$ 500 mil (R$ 2,835 milhões, pela cotação atual) por disputarem os playoffs. Quem avançar para as oitavas de final ganha mais US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,4 milhões).

Até aqui, a Sul-Americana rendeu ao Grêmio US$ 1,745 milhão (R$ 9,894 milhões). US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) pela participação na fase de grupos; US$ 345 mil (R$ 1,956 milhão) pelas três vitórias conquistadas — cada uma delas rendeu US$ 115 mil (R$ 652 mil); e os US$ 500 mil (R$ 2,835 milhões) pela iminente disputa do playoff.

Confira os valores de premiação da Copa Sul-Americana