Quinteros gostou do Grêmio na vitória sobre o Juventude

O técnico Gustavo Quinteros gostou da atuação do Grêmio na vitória de 2 a 1 sobre o Juventude, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, no sábado (22), na Arena, em Porto Alegre. Na entrevista coletiva após a partida, o argentino falou mais de uma vez sobre a rapidez com que os jogadores contratados depois do começo da temporada e ao longo do Estadual se entrosaram com o restante da equipe.

– Apesar de entrar com jogadores que recém chegaram ao Grêmio, jogamos muito bem. Foi uma partida parecida com o que queremos, mas ainda podemos melhorar. Tivemos muito a bola, mas podemos ter um jogo mais associativo, levando mais perigo. Os novos se entenderam muito bem.

O comandante do Tricolor Gaúcho lembrou que o time está sendo formado com a competição em andamento:

– Nós estamos formando uma equipe com a temporada em andamento. Iniciamos o trabalho com uma parte do plantel e começaram a chegar jogadores novos. Jogar contra um adversário como esse e lograr uma atuação como a que tivemos nos dá muita felicidade.

Elogios ao uruguaio Kike Oliveira

Kike Oliveira foi muito elogiado pelo técnico do Tricolor Gaúcho. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O atacante Kike Oliveira está entre os mais elogiados pelo técnico do Grêmio. O uruguaio jogou sua segunda partida, marcando seu segundo gol com a camisa do Tricolor Gaúcho:

– Oliveira é um jogador que está muito bem. É jovem, tem muita gana e muita vontade de mostrar seu futebol aqui no Brasil. E tem um objetivo de jogar na seleção uruguaia. Nos treinamentos ele está muito bem. Assim como nos jogos. Ele é muito inteligente, porque vimos nos vídeos do Juventude que sempre havia espaço livre no segundo pau. E ele sempre apareceu por ali.

Após a partida das 21h30min (de Brasíla), o grupo do Grêmio ganhou um dia de folga, voltando aos treinos na segunda-feira (25) Com o resultado, o Grêmio tem a vantagem do empate na partida de volta, no sábado de Carnaval (1º/3), às 16h30min, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.