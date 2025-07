Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 11/07/2025

Nesta sexta-feira (11), o Grêmio segue a preparação para enfrentar o Cruzeiro. A partida, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Agenda

O Grêmio treina às 10h30min desta sexta-feira (11) no CT Luiz Carvalho. Essa será a penúltima atividade antes do jogo contra o Cruzeiro, em que o técnico Mano Menezes deve encaminhar a equipe para o confronto. Na quinta-feira (10), a parte tática não foi trabalhada.

11/07 (sexta-feira): 10h30min

12/07 (sábado): 10h

Departamento médico

Os laterais direitos João Pedro e João Lucas, o zagueiro Rodrigo Ely e o meia Nathan seguem entregues ao departamento médico. O lateral esquerdo Marlon, recuperado de gastroenterite, o zagueiro Kannemann, de sintomas gripais, e o centroavante Braithwaite, de desconforto no tornozelo, foram liberados para as atividades.

Braithwaite está recuperado de desconforto no tornozelo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Contratações

O Grêmio segue de olho no mercado em busca, principalmente, de um zagueiro destro, um primeiro e um quarto homem de meio-campo. O técnico Mano Menezes e o presidente Alberto Guerra deixaram claro que o Tricolor Gaúcho só contratará jogadores que venham para, de fato, somar.

Categorias de base

Os times sub-20 e sub-17 do Grêmio finalizam a preparação para jogos decisivos do Campeonato Gaúcho no final de semana. No sábado (12), às 11h, o sub-20 recebe o Internacional, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pelo jogo de ida da final. Já às 15h, o sub-17 defende vantagem de 1 a 0 na partida de volta da decisão, contra o Juventude, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas treinam nesta sexta-feira (11), no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas. A preparação segue para o Campeonato Gaúcho e para a Copa do Brasil, cujos jogos iniciam, para as Mosqueteiras, em agosto.

