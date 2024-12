Grêmio anuncia mudança na direção após saída de vice-presidente

O ano nem acabou, mas as mudanças do Grêmio visando a próxima temporada não param. Na noite de quarta-feira (11), o Tricolor anunciou os novos nomes para a direção após a saída de Antônio Brum da vice-presidência de futebol.

Antônio Brum deixou o cargo na segunda-feira (9), após a saída de Renato Gaúcho no comando técnico. Alexandre Rossato, atual chefe de gabinete, assume o cargo de VP de futebol, enquanto o conselheiro Cesar Augusto Peixoto será o diretor de futebol.

De acordo com o Grêmio, os novos dirigentes trabalharão em conjunto com o Executivo de Futebol Luis Vagner Vivian, e com o Presidente Alberto Guerra. Eles serão responsáveis por cuidar dos próximos passos do futebol profissional, incluindo decisões sobre atletas e, principalmente, a contratação do novo técnico. Eles serão apresentados, em coletiva de imprensa, nos próximos dias.

Mudança pode contar com Felipão

Ao menos, é o que o Grêmio espera. Isso porque o Tricolor entrou em contato com o ex-treinador para tê-lo como coordenador de futebol na próxima temporada. O cargo é parecido com o executado no Athletico-PR, em 2023.

O Tricolor busca alguém para atuar nos bastidores, ajudando a direção e a comissão técnica. Inclusive, a procura por um novo treinador deve passar pelas mãos de Felipão, caso acertada a contratação.

Confira a nota:

O Grêmio informa mudanças no Departamento de Futebol. A partir de hoje, Alexandre Rossato, atual chefe de gabinete, assume como novo vice-presidente de futebol do Clube. O conselheiro Cesar Augusto Peixoto assume a posição de diretor de futebol.

As mudanças têm o objetivo de reforçar a estrutura do Departamento de Futebol para a temporada 2025.

Nas funções de Vice-presidente e Diretor, Alexandre e Cesar participarão, em conjunto com o Executivo de Futebol Luis Vagner Vivian, e com o Presidente Alberto Guerra, dos próximos passos do futebol profissional do Grêmio, incluindo as decisões sobre atletas e a contratação do novo técnico.

Além disso, a partir de agora, se integram ao projeto do Futebol do Grêmio, participando de todas as demais atividades que envolvem a pasta.

Em breve, informaremos sobre a apresentação oficial dos novos integrantes, em coletiva à imprensa.