Campeão com o Grêmio, Luan pensa em se aposentar do futebol

Rei da América de 2017, com o Grêmio, e campeão olímpico no Rio 2016, Luan tem dúvidas sobre continuar carreira no futebol aos 31 anos. O meia, que tem passagens pelo Tricolor, Corinthians, Santos e Vitória, está sem jogar há oito meses, quando entrou em campo pelo clube rubro-negro em 27 de março. A informação foi divulgada primeiro no "Ge".

Neste tempo "parado", Luan chegou a receber propostas de times das principais séries do Campeonato Brasileiro, assim como alguns clubes estrangeiros, mas o jogador ainda não decidiu de seu futuro é dentro de campo. Apesar de ter iniciado a temporada empregado, no Vitória, o meia atuou em apenas seis partidas, sem marcar nenhuma vez.

A temporada sem muitas atuações não é novidade para Luan que, desde 2022, só entrou em campo em 22 oportunidades, com apenas um gol durante esse período, na vitória por 2 a 0 do Santos sobre o Athletico-PR pelo Brasileirão. Vale lembrar que, embora tenha um retrospecto recente ruim, o meia já brilhou no futebol internacional, ao ser eleito o Rei da América em 2017, quando estava no auge da sua carreira na passagem pelo Grêmio.

A última partida de Luan aconteceu no dia 27 de março de 2024, em duelo, entre Vitória e Treze-PB, válido pela 8ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogador de 31 anos foi titular no confronto, mas saiu no meio do segundo tempo e nunca mais entrou em campo, pois rescindiu o contrato com o Rubro-Negro menos de um mês depois e está sem time desde então.

As propostas recebidas por Luan para 2025 estão sendo analisadas e, caso continue no futebol, a tendência é que o meia-atacante escolha ficar em algum clube paulista. A decisão se dá pela vida fora de campo do atleta, que já mora em São Paulo.

Carreira de Luan

Nascido em São José do Rio Preto, em São Paulo, Luan entrou para o Grêmio ainda nas categorias de base até estrear pelo profissional em 2014. Na primeira passagem pelo Tricolor, o meio-campista viveu o seu auge na elite do futebol brasileiro, chegando a ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores - além de artilheiro da competição e Rei da América -, da Recopa Sul-Americana e bicampeão do Campeonato Gaúcho. Ao todo, foram 288 partidas disputadas e 75 gols marcados.

Medalhista de ouro com a Seleção Brasileira, no Rio 2016, Luan foi transferido pelo Corinthians, em 2019, mas a passagem de quatro temporadas não foi bem aproveitada. Pelo Timão, o atacante tem 78 jogos e apenas nove gols. Assim, foi emprestado para o Santos, onde fez oito partidas e balançou as redes apenas uma vez, em 2022, o último gol do atleta.

Após o Alvinegro Praiano, Luan voltou para o Corinthians e, sem entrar em campo, voltou para o Grêmio, até ser transferido para o Vitória, seu último clube.

