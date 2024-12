Grêmio negocia com Felipão para assumir cargo de coordenador

Pensando na reformulação para 2025, o Grêmio pode ter o retorno de Luis Felipe Scolari, o Felipão. Todavia, a ideia é ter o profissional como coordenador de futebol do clube, função parecia com a que exerceu no Athletico-PR, em 2023.

Felipão, que já atuou como técnico do Grêmio em quatro oportunidades, disse que já se aposentou de tal função. Em março deste ano, deixou o comando do Atlético-MG e não voltou a trabalhar desde então. Antes disso, assumiu o cargo de diretor no Athletico-PR.

A ideia do Grêmio é que Felipão seja o coordenador de futebol do Clube. Ou seja, o Tricolor busca alguém para atuar nos bastidores, ajudando a direção e a comissão técnica. Inclusive, a procura por um novo treinador deve passar pelas mãos de Felipão, caso acertada a contratação.

Velho conhecido do Tricolor, Felipão já treinou a equipe em quatro oportunidades, sendo um dos comandantes mais vitoriosos da história do Clube. Copa do Brasil de 1994, a Copa Libertadores da América de 1995 e o Campeonato Brasileiro de 1996, além de três títulos estaduais. A última passagem como treinador aconteceu em 2021.

Grêmio busca novo técnico

Na última segunda-feira (9), o Grêmio anunciou a saída de Renato Gaúcho do comando técnico. Com isso, o Tricolor busca um nome de peso para a função. Tite, que está livre no mercado desde setembro, foi sondado pela direção, mas revelou dar prioridade para propostas da Europa. Hernán Crespo também é um nome que interessa aos dirigentes.

A reformulação do Grêmio não passa apenas por dentro do campo. Na direção, Antônio Brum, vice-presidente de futebol, também anunciou o seu desligamento do Tricolor. Com isso, um novo nome para o cargo deve ser anunciado nos próximos dias, como informado pelo próprio Clube.