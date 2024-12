As reformulações do Grêmio passam, também, por fora de campo. O Tricolor anunciou, na terça-feira (10), que fechou uma parceira com a rede de postos SIM. De acordo com o Clube, é uma das maiores empresas do ramo com sede em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul.

continua após a publicidade

➡️Após saída de Renato Gaúcho, Grêmio anuncia mudanças na comissão técnica

A ideia da parceria é promover benefícios tanto para o Clube, quanto para os torcedores através de uma rede de incentivo. Parte do que for abastecido pela torcida, que terá descontos especiais, será revertido para o Grêmio. A parceria vale para todos os postos SIM do Rio Grande do Sul e fora do estado, através do aplicativo SIM rede.

Todos os sócios gremistas que já possuem o app estão automaticamente aptos para participar da parceria. Para o público em geral, basta realizar o cadastro através do aplicativo. Os torcedores terão descontos e vantagens exclusivas.

continua após a publicidade

- Seguimos buscando novas parcerias para beneficiar os nossos associados e, ter a SIM ao nosso lado, além de favorecer e facilitar ações do dia a dia do nosso torcedor, também reverte em recursos financeiros para o Clube. Esta é uma forma inovadora de nos relacionarmos com grandes marcas prestadoras de serviço. - disse a gerente de marketing do Grêmio, Luciana Rambbo.

Grêmio fecha parceria com rede de postos do Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação)

Grêmio passa por mudanças

O Grêmio passa por uma reformulação visando a próxima temporada. O primeiro passou foi o desligamento de Renato Gaúcho, na segunda-feira (9). Ainda não há, de forma oficial, um nome para substituir o comandante, assim como sua comissão técnica, que também deixou o Clube. Além disso, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, também anunciou o desligamento do cargo. O novo VP será anunciado nos próximos dias, segundo o Tricolor.