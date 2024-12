Relembre a última vez que o Grêmio teve um técnico estrangeiro

O Grêmio busca uma renovação para a próxima temporada - e isso passa pelo comando técnico. Com a saída de Renato Gaúcho, na última segunda-feira (9), e a negativa de Tite, Hernan Crespo passa a ser o ficha 1 da direção gremista. Relembre a última vez que um estrangeiro comandou o Tricolor.

Usualmente, o Grêmio tem estrangeiros em seu elenco. Nesta temporada, inclusive, acabou o Brasileirão como uma das equipes com mais gringos em campo, totalizando onze jogadores na sua delegação. Para o comando, entretanto, a história é diferente.

A última vez que o Tricolor teve um técnico estrangeiro foi em 2005, há 19 anos. Na ocasião, Hugo de León, ídolo do Clube, foi escolhido para comandar a equipe no Campeonato Gaúcho e permaneceu até abril. Mano Menezes entrou na sequência e encerrou o trabalho do último gringo a comandar o Grêmio. Desde então, foram 20 trocas no comando técnico - todos brasileiros.

Hernan Crespo como técnico do Grêmio?

O assunto volta à tona no momento em que o ficha 1 do Grêmio é um estrangeiro: Hernan Crespo. A prioridade do técnico, todavia, parece ser outra. Assim como Tite, Crespo prefere propostas do futebol europeu de acordo com o jornalista argentino, César Luis Merlo. Isso tem gerado, para o técnico, uma indecisão sobre retornar para a América do Sul.

O Grêmio, todavia, também trabalha com outros nomes na mira, São eles Matias Almeyda, ex-River Plate, Luis Castro, que estava no Al-Ain, e Pedro Caixinha, ex-Bragantino.

Há um nome que pode influenciar na chegada do novo treinador: Felipão. O Grêmio trabalha para ter o ex-técnico como coordenador de futebol. Caso a negociação seja concluída, o profissional usará o seu conhecimento para ajudar a direção a concluir as tratativas para ter um novo comandante.