Gre-Nal 445: Grêmio com mudanças, Internacional com retorno

O Gre-Nal 445, válido pela ida da final do Campeonato Gaúcho, a partir das 17h45min (de Brasília) deste sábado (8), terá novidades dos dois lados, o Grêmio com mudanças, o Internacional com um retorno. Do lado tricolor, o técnico Gustavo Quinteros promoverá as entradas de Camilo e Monsalve no meio-campo e Pavon no ataque. Já Roger Machado contará com Alan Patrick desde o começo da partida.

O comandante do lado azul, que não estará na casamata, cumprindo suspensão, havia perdido Cuéllar por lesão e tinha dúvidas no meio e no ataque. Os treinos de quinta-feira (6) e sexta (7) definiram a escalação. Como Camilo vem entrando bem, ficará no lugar do volante colombiano.

Na armação, Monsalve ficará com o posto de Cristaldo. E, na frente, Pavon, retornando do departamento médico, atuará na extrema esquerda. Assim, Quinteros mandará a campo o Grêmio com Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Monsalve; Kike Oliveira, Braithwaite e Pavon.

Rochet foi relacionado e pode aparecer

Já o treinador do lado vermelho terá o retorno de quatro lesionados, todos liberados pelo DM. O único que deve iniciar o jogo é Alan Patrick, que voltou de uma entorse no tornozelo direito. Os atacantes Wesley e Rafael Borré, devem ficar no banco, com Roger mantendo Carbonero e Enner Valencia no setor ofensivo do time titular.

A surpresa ficou para o banco. Em tratamento desde o começo da temporada devido a uma tendinose no joelho esquerdo, Sérgio Rochet foi relacionado. O goleiro voltou a treinar normalmente na quarta (5). Pré-convocado pelo técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, o camisa 33 pode aparecer como titular no Gre-Nal 446, na volta da decisão.

Dessa forma, o Internacional deve entrar com Anthoni; Carbonero, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Valencia.