Gre-Nal: como foi o clássico 192, que tirou o octa do Grêmio

O Gre-Nal 445, marcado para as 17h45min (de Brasília) de sábado (8), na Arena, repete um cenário já vivido pela Dupla na história do clássico. Como em 2025, quando o Grêmio tem a chance de conquistar o oitavo título estadual consecutivo – feito que só o coirmão tem (de 1969 a 1976). Ou seja, de 1962 a 1969, o Tricolor Gaúcho mandava no futebol o Rio Grande do Sul. E o Gre-Nal 192 decidiu o futuro dessa sequência, com o Internacional levantando a taça.

Foi uma época estranha aquela para o lado vermelho. O Colorado que havia se acostumado com as conquistas. De 1940, com o surgimento do Rolo Compressor, a 1955, o clube havia levantado 13 taças. A partir de 1956, porém, tudo mudou. O Grêmio conquistou 12 taças até 1968.

O hepta azul, de 1962 a 1968, já era uma marca que o rival não tinha, e em 1969 poderia vir o octa. Só que, em abril daquele ano, mês em que comemorou seus 60 anos, o Internacional inaugurou o estádio Beira-Rio, erguido num aterro à beira do Guaíba. E o imponente estádio mudou os ventos.

Clássico terminou 0 a 0 e deu título ao Colorado

Naquele Gauchão, que foi de janeiro a dezembro, 18 times participaram, divididos em dois grupos de nove. Os quatro melhores de cada chave avançaram para um octogonal final. Pelo Grupo A, passaram Inter, Cruzeiro, Gaúcho e Santa Cruz. No B, se classificaram Grêmio, Flamengo (atualmente Caxias), Brasil-PE e 14 de Julho.

Essa fase foi jogada em pontos corridos, todos contra todos, ida e volta. No 192, na última rodada, o Internacional chegava com 21 pontos, liderando. O Grêmio vinha logo em seguida, com 20. Ou seja, uma vitória tricolor garantiria o octacampeonato ao time da Azenha.

O clássico que encerrou a competição, porém, seria o primeiro decisivo do Beira-Rio. E o Gigante, como os alvirrubros já chamavam sua casa, rugiu naquela noite de 17 de dezembro, uma quarta.

O Colorado do técnico Daltro Menezes ainda era um esboço do time que viria a ser bicampeão brasileiro em 1975 e 1976 e octa gaúcho entre aquele 1969 e 1976, segurou o Tricolor do lateral-esquerdo da Seleção Brasileira Everaldo, além de Flecha, Alcindo e Espinosa, que seria técnico da Libertadores e do Mundial de 1983. O 0 a 0 acabava com aquela sequência de sete títulos e abria outra, de oito taças do lado vermelho

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X GRÊMIO

7ª RODADA FASE FINAL – CAMPEONATO GAÚCHO

🗓️ Data e horário: 17/12/1969

📍 Local: Estádio Beira-Rio

💸 Renda: NCr$ 289.100

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Daltro Menezes)

Gainete; Édson Madureira, Scala, Pontes e Jorge Andrade; Carbone, Tovar e Sérgio Galocha; Valdomiro (Carlinhos), Claudiomiro e Dorinho.

GRÊMIO (Técnico: Sérgio Moacir Torres Nunes)

Breno; Espinosa, Ary Ercílio, Áureo e Everaldo; Jadir, Júlio Amaral, (Joãozinho) e Paíca; Flecha (Hélio Pires), Alcindo e Volmir.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Zeno Escobar Barbosa

🚩 Assistentes: Carlos Sérgio Rosa Martins e Erich Ottomar Fuchs