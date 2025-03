O Internacional pediu à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para que as finais do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio sejam com arbitragem de fora do Rio Grande do Sul. Os jogos serão na Arena do Grêmio e no Beira-Rio nos próximos finais de semana.

A Federação ainda não respondeu a solicitação do Colorado e deve confirmar a equipe de arbitragem na quinta-feira, dois dias antes da primeira final. A partida está marcada para sábado (8), em novo horário: às 17h45.

A solicitação do Inter é mais um capítulo das polêmicas que envolvem os árbitros neste estadual. Nas semifinais, a FGF colocou árbitros de fora para comandar o VAR nos jogos da volta após reclamações, enquanto o trio dentro de campo seguiu sendo gaúcho. A medida aconteceu após o Grêmio fazer o mesmo pedido do Inter agora.

Polêmica na semifinal

Mesmo com a mudança pontual, a classificação do Tricolor em cima do Juventude gerou novos questionamentos. A equipe de Caxias do Sul reclamou de uma possível falta de Gustavo Martins em Mandaca, no gol de bicicleta que deu a vaga gremista para a final, nos acréscimos.

Ex-árbitro e comentarista da ESPN, Leonardo Gaciba viu irregularidade na jogada. Já o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, afirmou que a atuação dos árbitros tem sido uma vergonha e que o VAR colocou o Grêmio na final.

Nas semis, os árbitros de vídeo foram Rafael Traci, do Paraná, em Juventude x Grêmio, e Caio Max, do Rio Grande do Norte, em Inter x Caxias. Diante da pressão da dupla Gre-Nal, um árbitro afirmou ao Lance! que "está se sentindo péssimo" e reclamou de "dirigentes mimados" pelo pedido por árbitros de fora do RS.