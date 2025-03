Gre-Nal 445: Grêmio prepara time com dúvida na frente

O Grêmio prepara o time com dúvida, ou seria mistério, para o Gre-Nal 445, que abre a final do Campeonato Gaúcho, desde a segunda-feira (6). O técnico Gustavo Quinteros, que não estará na casamata por ter sido expulso na partida de volta contra o Juventude, terá cinco jogadores – Amuzu, Aravena, Arezo, Monsalve, e Pavon – para uma vaga no ataque. Há a possibilidade, ainda, de Monsalve entrar na vaga de Cristaldo.

Procurando manter a equipe que atuou contra o Ju, no sábado (8), o comandante tricolor repetirá o setor defensivo, colocando apenas Gustavo Martins no lugar de Jemerson, expulso na Serra. O resto da defesa – Tiago Volpi, João Pedro, Wagner Leonardo e Lucas Defesa – segue a mesma.

Ataque para o Gre-Nal 445 deverá ser mudado

No meio, Cuéllar, Villasanti e Cristaldo também devem seguir no time, assim como os atacantes Kike Oliveira e Braithwaite. A dúvida, ou possível – mistério o que mostraria que Quinteros já entendeu como é a semana Gre-Nal – fica na outra vaga do ataque.

Monsalve jogou as duas contra o Juventude na extrema. Como não é sua função, ou deixará o time ou brigará com o paraguaio para estar no Gre-Nal. Concorrem com o colombiano para completar o trio de frente de Quinteros Aravena, Arezo, Amuzu e Pavón, todos liberados pelo departamento médico.

A questão será decidida por Quinteros antes da partida e por seu auxiliar Leandro Desábato no decorrer do clássico, já que o comandante tricolor está suspenso. O Gre-Nal 445 está marcado para as 17h45min (de Brasília) de sábado (8), na Arena. A partida de volta, está marcada para o domingo seguinte (16), o Beira-Rio.

