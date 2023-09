O Grêmio venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), pela 24ª rodada do Brasileirão, em Porto Alegre. Com gol de João Pedro, logo no início do jogo, o time da casa sustentou a vantagem mesmo com a pressão do adversário durante os 90 minutos. Na saída de campo após o confronto, o goleiro Gabriel Grando, grande destaque da partida, enalteceu a vitória do Imortal e afirmou que a equipe gaúcha segue focada em seus objetivos no campeonato.