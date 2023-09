O Grêmio venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), pela 24ª rodada do Brasileirão, em Porto Alegre. Com gol de João Pedro, logo no início do jogo, o time da casa sustentou a vantagem mesmo com a pressão do adversário durante os 90 minutos. Com o resultado, o Tricolor gaúcho sobiu para a terceira posição com 43 pontos. Após o jogo, o técnico Renato Gaúcho fala sobre o desempenho de sua equipe em entrevista coletiva. Confira no vídeo acima a partir do minuto 4:32:50: