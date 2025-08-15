O Grêmio encaminhou a contratação de Marcos Rocha. O lateral direito de 36 anos deixa o Palmeiras a poucos meses do fim do contrato, após sete temporadas e meia e 12 títulos. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Chico Garcia, e confirmada pelo Lance!.

Marcos Rocha chega para preencher uma lacuna no elenco do Grêmio. Em vários jogos desta temporada, o Tricolor Gaúcho precisou improvisar na lateral direita. Entre os jogadores de ofício do elenco, João Pedro está perto de retornar após sofrer fratura na tíbia, e João Lucas se recupera de mais uma lesão muscular. No final de julho, o Imortal vendeu Igor Serrote para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Grêmio entende que o momento é dos 'cascudos'

A experiência de Marcos Rocha, que também teve currículo vencedor no Atlético-MG, é um dos principais fatores para o Grêmio contratá-lo. O Tricolor Gaúcho entende que este é o momento dos 'cascudos', especialmente pela situação delicada em que se encontra na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Imortal é o 15º colocado, com 20 pontos — apenas quatro a mais do que o Vasco da Gama, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que tem um jogo a menos.

Como Marcos Rocha pode se encaixar no time do Grêmio

Taticamente, Marcos Rocha se caracteriza por ser um 'lateral base', que faz saída de três com os zagueiros e não sobe tanto ao ataque. Ele desempenhou essa função diversas vezes com Abel Ferreira no Palmeiras, inclusive em dobradinha com Mayke — curiosamente, jogador cuja contratação o Grêmio também tentou, mas que acabou indo para o Santos.

Dentro do modelo de jogo de Mano Menezes, que o comandou no Palmeiras, em 2019, Marcos Rocha pode fazer saída de três com os zagueiros, com um ponta agudo à sua frente, seja Alysson, Kike Olivera ou Pavón. Ao mesmo tempo, libera Marlon, lateral ofensivo, para atacar mais pelo lado esquerdo. Isso, é claro, se o treinador do Grêmio, extremamente pressionado no cargo após a derrota para o Sport, sobreviver às próximas partidas.

