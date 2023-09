Wilton Pereira Sampaio e profissionais do VAR envolvidos no empate entre Corinthians e Grêmio, na Neo Química Arena, serão convocados para uma audiência pública aprovada nesta terça-feira (19) pela Comissão de Esportes do Senado. O encontro propõe auxiliar no projeto de lei que tramita na Casa desde 2019 e que pretende instituir o “Programa de Transparência dos Árbitros Assistentes de Vídeos e dos Áudios no futebol brasileiro”.