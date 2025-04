A demissão do técnico Gustavo Quinteros do Grêmio foi comunicada pelo presidente Alberto Guerra, na noite desta quarta-feira (16), na sala de imprensa do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), onde o Tricolor Gaúcho foi goleado por 4 a 1 pelos donos da casa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Já em sua primeira manifestação, o mandatário gremista demonstrou descontentamento com o ocorrido.

— Primeiro me desculpar para minha torcida. Hoje foi um jogo ruim. Da maneira como foi, talvez tenha sido uma das partidas da minha trajetória no Grêmio que mais me deixou envergonhado. Por conta disso, tomamos a decisão de rescindir o vínculo com Gustavo Quinteros — anunciou.

Quinteros cabisbaixo durante a derrota do Grêmio para o Flamengo. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Com Gre-Nal no sábado, Grêmio corre contra o tempo para buscar treinador

Embora o desempenho do Grêmio fosse ruim há vários jogos, Guerra garantiu que a demissão não estava nos planos. Por consequência, o presidente ainda não entrou em contato com qualquer outro treinador para substituir Quinteros.

— Não tinha, porque estava muito confiante de que hoje poderíamos retomar o caminho das vitórias. Uma coisa de cada vez. Estamos conversando internamente. Não é uma tarefa fácil, até a Seleção Brasileira está sem treinador — lembrou Guerra.

Agora, o Grêmio corre contra o tempo para buscar o novo comandante, já que no próximo sábado (19), às 21h, tem pela frente o clássico Gre-Nal 447, na Arena do Grêmio. Se não contratar um treinador até lá, o Tricolor será comandado pelo interino James Freitas.