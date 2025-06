Depois de muito tempo, o Grêmio conseguiu vencer e convencer, no triunfo por 2 a 0 sobre o Juventude, no último domingo (1º), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo durante os 90 minutos, o volante Dodi comemorou o resultado e o desempenho do Tricolor Gaúcho.

— Foi uma partida muito importante para a gente. Sabíamos da dificuldade de jogar fora de casa, mas entramos concentrados, conseguimos controlar as ações e conquistamos o resultado que buscávamos. O grupo está de parabéns pelo desempenho. Todos se entregaram ao máximo, e isso fez a diferença — comentou Dodi via assessoria de imprensa.

Vitória sobre o Juventude foi a segunda consecutiva do Grêmio no Brasileiro

A vitória diante do Juventude foi a terceira consecutiva do Grêmio na temporada — a segunda no Campeonato Brasileiro. Antes, o Tricolor Gaúcho havia vencido o Bahia, também pelo Brasileirão, e o Sportivo Luqueño-PAR, pela Copa Sul-Americana, ambos por 1 a 0. Na zona de rebaixamento até duas rodadas atrás, o Imortal, atualmente, é o 12º colocado da Série A, com 15 pontos.

— Essas duas vitórias seguidas mostram a força do nosso grupo. A gente sabia que precisava reagir na competição e temos trabalhado muito para isso. Agora é manter o foco, continuar nessa sequência e seguir buscando bons resultados para subirmos ainda mais na tabela do Brasileiro — concluiu Dodi.

Após maratona de jogos, agora o Grêmio terá tempo para se preparar para o próximo desafio. Por conta da Data Fifa, o Tricolor Gaúcho volta a campo apenas no dia 12, quinta-feira, às 20h, contra o Corinthians, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.