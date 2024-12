O Grêmio busca renovação para a próxima temporada e isso passa, diretamente, pela escolha do novo treinador. Oficialmente, o Tricolor ainda não tem comandante desde a saída de Renato Gaúcho, mas a tendência é que Pedro Caixinha seja o escolhido. Com isso, será possível ver uma grande mudança no estilo de jogo da equipe em 2025.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Grêmio se aproxima de acordo com Pedro Caixinha

É o que pensa Lincoln, meio-campista do Red Bull Bragantino que trabalhou tanto com Renato, quanto com Caixinha. Em entrevista ao programa "Sábado Esporte", da Rádio Gaúcha, o jogador comentou sobre as características de ambos profissionais.

- Acredito que são muito diferentes. O Renato é um treinador que leva mais os jogadores com aquela relação de resenha, digamos assim. Obviamente, tem um lado profissional e o Renato é um grande treinador, como foi um grande jogador também. Mas, no quesito de trabalhar com ambos, senti muita diferença entre um e outro. - disse o jogador.

continua após a publicidade

Lincoln trabalhou com Renato Gaúcho em 2016 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Lincoln trabalhou primeiro com Renato Gaúcho. Foi sob o comando do treinador que o meio-campista teve oportunidades no futebol profissional em 2016. Os dois trabalharam juntos até 2019. Na sequência, o jogador foi para o Santa Clara, de Portugal.

Nesta temporada, Lincoln retornou ao Brasil, desta vez por empréstimo ao Red Bull Bragantino. Foi quando conheceu Pedro Caixinha. O meio-campista rasgou elogios ao treinador e falou sobre a sua ambição de não só ganhar títulos, mas marcar história.

continua após a publicidade

- O Caixinha é aquela cara que tem ambição de ganhar títulos, marcar história no Brasil. O Renato já ganhou muitos títulos. O Caixinha é um cara vitorioso e quer isso num grande clube também. Se for efetivado no Grêmio, vou torcer para ele. - comentou Lincoln.

Caixinha tem estilo de jogo que agrada a direção

O estilo de jogo de Pedro Caixinha agrada a direção e o nome do técnico já foi citado nos bastidores antes mesmo da confirmação da saída de Renato. Inclusive, as características dele batem com o perfil traçado pelos dirigentes do futebol, Alexandre Rossato e Guto Peixoto: intensidade, transições rápidas e transpiração.

- É um treinador muito intenso, muito tático. É um treinador que realmente vive o futebol. Ele está disponível todos os momentos para ajudar, para trabalhar. Um cara que eu gosto muito, excepcional. Se precisar de trabalho individual, ele monta um plano. Particularmente, gostei muito de trabalhar com ele. Ele tem ambição, quer crescer, quer ganhar títulos no Brasil, ganhar visibilidade. Espero que ocorra tudo de melhor para ele no Rio Grande do Sul. - concluiu.