A novela do Grêmio em busca de um novo treinador pode estar muito próxima de um fim. A direção do Tricolor tem conversas avançadas com Pedro Caixinha, que deve assumir o comando da equipe na próxima temporada. Faltam apenas detalhes para o anúncio oficial.

Aos 54 anos, Pedro Caixinha é o favorito para assumir o cargo. Após a saída de Renato Gaúcho, a direção sondou outros nomes, que foram perdendo força. Tite era o ficha 1, mas deu preferência a propostas da Europa. Fábio Carille, Hernan Crespo e Thiago Carpini também foram cotados.

A ideia do departamento de futebol é ter o novo técnico definido até o final da semana. Outras decisões, como a permanência do lateral-esquerdo Reinaldo e do centroavante Diego Costa, também passarão pelo treinador.

Apenas detalhes separam Caixinha de um anúncio oficial. O técnico, neste momento, está em Portugal. Ele, inclusive, pode ser o primeiro técnico português a comandar o Grêmio. Desde 2005, o Tricolor não tem um comandante estrangeiro.

Caixinha está próximo do Grêmio (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Trabalho de Caixinha agrada a direção

O estilo de jogo de Pedro Caixinha agrada a direção e o nome do técnico já foi citado nos bastidores antes mesmo da confirmação da saída de Renato. Inclusive, as características dele batem com o perfil traçado pelos dirigentes do futebol, Alexandre Rossato e Guto Peixoto: intensidade, transições rápidas e transpiração.

Aos 54 anos, Pedro Caixinha está livre no mercado desde que deixou o Red Bull Bragantino, em outubro. Ele foi demitido após engatar uma sequência de sete jogos sem vencer. Foram quase dois anos no comando do Massa Bruta, totalizando 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Caixinha garantiu ao time a melhor colocação no Brasileirão de pontos corridos em 2023, garantindo vaga na Pré-Libertadores, e duas semifinais de Paulistão.