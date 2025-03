Ainda sem atuar em 2025, Kannemann se aproxima de retorno no Grêmio

A sequência de treinamentos do Grêmio durante o período de Data Fifa trouxe uma novidade: Kannemann. O zagueiro argentino trabalha normalmente com bola com os demais companheiros no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Kannemann está em fase final de recuperação de duas lesões: uma no quadril, e outra no tornozelo. Para correção de ambos problemas, o zagueiro passou por cirurgia em novembro do ano passado.

Por conta disso, Kannemann ainda não jogou na temporada 2025. De fora das quatro linhas, ele assistiu ao Grêmio ser vice-campeão gaúcho, com a perda do título para o Internacional, e passar nos pênaltis por São Raimundo/RR e Athletic/MG, na Copa do Brasil.

Wagner Leonardo se consolidou como titular no lado esquerdo da zaga do Grêmio

A reposição direta de Kannemann, no lado esquerdo da zaga gremista, foi buscada no mercado. Desde que chegou do Vitória, Wagner Leonardo se consolidou como titular do Grêmio, com direito a gol no jogo de volta da final do estadual, no Beira-Rio. Em outra monta, Jemerson, Rodrigo Ely e Gustavo Martins, remanescentes da temporada passada, não se firmaram no lado direito da defesa.

Wagner Leonardo com a bola jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, contra o Internacional. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A partir disso, fica a dúvida se, quando Kannemann estiver apto para jogar, o técnico Gustavo Quinteros utilizará uma incomum dupla de zaga de canhotos. Se não for o caso, o argentino deve ficar como alternativa no banco de reservas, ainda que receba muitos minutos por conta do apertado calendário tricolor, que além contará com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.