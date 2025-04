Na estreia no Campeonato Brasileiro, com vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29), na Arena, chamou atenção que o capitão do Grêmio tenha sido Edenílson, e não Villasanti. A decisão partiu do técnico Gustavo Quinteros, que promete realizar um rodízio a partir de agora.

— Avisei aos jogadores que iria buscar dois ou três jogadores para que sejam capitães, que possam ir tendo, cada um deles, em distintos jogos, a capitania, e que sejam responsáveis frente ao grupo. Nem sempre o mesmo, que vá rodando a capitania. Isso me parece bom, porque cada um tem lideranças distintas. Cada um chega a distintos companheiros de forma mais direta — justificou.

Decisão foi debatida com o departamento de futebol do Grêmio

A iniciativa de Quinteros foi debatida com a comissão técnica e a direção gremista. O diretor de futebol Guto Peixoto acrescentou outras razões para que tal decisão fosse tomada.

— Foi uma discussão que tivemos. [...] A liderança de alguns é sobre alguns atletas, a liderança de outros é sobre outros atletas. Isso dá um equilíbrio, dependendo do jogo, às vezes é mais sobre os meninos, sobre um setor do campo. Isso dá uma certa liberdade para ele escolher o capitão conforme o tipo de jogo que a gente vai enfrentar — explicou.

Villasanti foi o capitão do Grêmio no Campeonato Gaúcho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após passar por reformulação no elenco, o Grêmio vive período de transição também quanto a suas lideranças. Antigo capitão, Geromel se aposentou ao final da temporada passada. Já Kannemann está em reta final de recuperação de lesões, e, por conta disso, ainda não atuou em 2025.