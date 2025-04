Escalações Mirassol x Grêmio: Amuzu retoma titularidade no Imortal

O Grêmio está escalado para enfrentar o Mirassol, nesta quarta-feira (16), às 19h, no Maião, em Mirassol (SP), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno de Amuzu ao time titular, no lugar de Edenílson. O ponta belga, que sofreu pancada na cabeça no jogo contra o Ceará, voltou na partida diante do Flamengo, no último domingo (13), mas entrou somente no segundo tempo.

Na zaga, Jemerson será o substituto de Rodrigo Ely. O zagueiro sofreu grave lesão no joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Rubro-Negro Carioca, passará por cirurgia e não deve mais jogar em 2025.

Jemerson com a bola na derrota do Grêmio para o Flamengo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A escalação do pressionado Quinteros tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

Kannemann, relacionado pela primeira vez na temporada após se recuperar de lesões, fica como alternativa no banco de reservas. O mesmo acontece com o recém-contratado Marlon. Por outro lado, Cristian Olivera, que ainda se recupera da extração de um dente, segue como desfalque.

Escalação do Mirassol

O Mirassol também está escalado pelo técnico Rafael Guanaes. O Leão Caipira irá a campo com Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Fabrício Daniel, Gabriel e Cristian; Iury Castilho.