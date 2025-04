Embora recém tenha chegado ao Grêmio, Marlon já acompanhava os jogos do Tricolor Gaúcho, até por ser torcedor do clube desde a infância, como revelou em sua entrevista coletiva de apresentação, no início da tarde desta segunda-feira (14), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre/RS. O lateral esquerdo concordou que a equipe, que vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, pode jogar mais. E realizou um diagnóstico de quais as principais dificuldades enfrentadas.

— Enfrentar adversários de alto calibre. São equipes que tu não pode falhar, cometer erros. Futebol hoje é muito decidido no detalhe. Tem que ser perfeito nesse tipo de jogo para pontuar. [...] Temos qualidade, temos potencial. Dentro de campo somos nós jogadores que resolvemos. Nós como jogadores do Grêmio temos que controlar o que acontece em campo. Ajustar posicionamento, melhorar a finalização, ser mais decisivo. Melhorando esses detalhes e sendo mais competitivo ainda, a gente consegue os pontos e volta a vencer — avaliou.

Marlon defende Quinteros e chama responsabilidade para os jogadores

Marlon defendeu o técnico Gustavo Quinteros, que foi muito vaiado na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no último domingo (13). O lateral esquerdo lembrou que, no futebol brasileiro, todos treinadores sofrem pressão — e citou Abel Ferreira, cujos títulos não. Para o lateral esquerdo, os jogadores precisam chamar a responsabilidade.

— Nós temos uma equipe que pode jogar mais, estamos cientes que estamos devendo. O treinador em si sabe que o time pode jogar mais, ele tem dito isso para nós. É um cara que foi campeão argentino, em um Vélez [Sarsfield] que era uma equipe de muitos jogadores jovens, que tinha muito menos receita, e conseguiu um título importante. Nós dentro de campo controlamos muitas coisas. O treinador dá o caminho, e dentro de campo a responsabilidade é nossa — opinou.