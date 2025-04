Com Kannemann e Marlon, Grêmio viaja para enfrentar o Mirassol

Após realizar o último treinamento na parte da manhã, o Grêmio viajou na tarde desta terça-feira (15), em vôo fretado, para São José do Rio Preto (SP), onde fica concentrado antes da partida contra o Mirassol, nesta quarta-feira (16), às 19h, no Maião, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades na delegação são o zagueiro Kannemann e o lateral esquerdo Marlon.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

https://twitter.com/Gremio/status/1912199306322248135

Esta é a primeira vez que Kannemann é relacionado para um jogo do Grêmio em 2025. No final do ano passado, o zagueiro passou por cirurgias para correção de problemas no quadril e no tornozelo.

Já Marlon foi anunciado como reforço do Grêmio na última sexta-feira (11), horas antes do fechamento da janela de transferências doméstica. O lateral esquerdo chega por empréstimo do Cruzeiro até o final da temporada, com opção de compra.

continua após a publicidade

Marlon em sua entrevista coletiva de apresentação no Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Kannemann e Marlon devem iniciar no banco de reservas do Grêmio contra o Mirassol

Apesar de estarem relacionados, a tendência é que Kannemann e Marlon iniciem no banco de reservas diante do Mirassol. Jemerson deve ser o substituto do lesionado Rodrigo Ely na zaga, e Lucas Esteves permanece como titular na lateral esquerda. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Amuzu) e Villasanti; Edenílson, Cristaldo e Pavón; Braithwaite.

Além de Ely, que teve confirmada grave lesão no joelho e não deve mais jogar em 2025, quem será desfalque, mais uma vez, é Cristian Olivera. O ponta uruguaio extraiu um dente no último final de semana, e ainda não foi liberado para retornar às atividades.